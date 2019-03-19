РИАМО – 19 мар. Китайская компания Huawei в конце марта представит два новых смартфона: P30 и P30 Pro, инсайдер Роланд Квандт раскрыл стоимость новинок, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Квандт опубликовал на своей странице в Twitter европейские цены на модели Huawei. В Европе за Huawei P30 128 ГБ придется отдать 749 евро (порядка 54,7 тысячи рублей). P30 Pro 128 ГБ обойдется европейцам в 999 евро (73 тысячи рублей), P30 Pro 256 ГБ – 1099 евро (80 тысяч рублей)», – отмечается в сообщении.

На европейском рынке появится и модификация P30 Pro с 512 ГБ памяти, однако стоимость данной модели пока неизвестна.