РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Вблизи подмосковного Подольска на автодороге М-2 «Крым» в результате столкновения автомобиля Kia с грузовиком МАЗ пострадал один человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 марта в 08:05 на 26 километре автодороги М-2 «Крым» в Ленинском районе (недалеко от Подольска - ред.). По предварительным данным, столкнулись автомашины Kia и МАЗ, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомашины Kia получил травмы различной степени тяжести», – сказал сотрудник.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.