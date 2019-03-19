РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. В микрорайоне Юбилейный городского округа Королев приступают к возведению пристройки к зданию школы №8, говорится в сообщении пресс-службы строительного комплекса Московской области.

Общая площадь объекта составит 5,363 тысячи квадратных метров.

«Проектом предусматривается строительство трехэтажного здания общеобразовательного учреждения, предназначенного для обучения начальных и средних классов. Помимо универсальных учебных классов, в школе запроектированы комнаты группы продленного дня, кабинеты музыки, изобразительного искусства, актовый зал, столовая на 350 мест с пищеблоком, технические и вспомогательные помещения», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, новый учебный корпус школы рассчитан на 400 учащихся.

Кроме того, в школе запроектированы центр информации с библиотекой и медиатекой, медицинский блок.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона и территория отдыха в составе площади для проведения школьных линеек. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, устроены клумбы и цветники.

Строительство объекта ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и местного бюджетов.

«Ввод объекта планируется в 2020 году», – заключил Тагиев.

Заказчиком выступает администрация городского округа Королев.