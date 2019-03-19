РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Юниорская команда Подольской хоккейной школы впервые стала чемпионом Москвы, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонакте».

«Юниорская команда Подольской хоккейной школы впервые в истории стала чемпионом Москвы. Команда «Витязей» 2002 года рождения под руководством Геннадия Курдина 19 марта играла третий матч финальной серии Открытого юниорского чемпионата Москвы против столичной «Руси» и победила 6:1. В первых двух матчах в Подольске и в Москве также успех праздновали «Витязи» – оба раза по 5:2», – говорится в сообщении.

Выпускная команда впервые играла в подобном турнире среди лучших клубов Москвы.

«Участие в чемпионате столицы среди юниоров помогло вдвое увеличить число матчей: с 27 в открытом первенстве Москвы по своему возрасту до 54 в сезоне. Это нормальный игровой ритм для 16-летних ребят. В открытом чемпионате Москвы наша команда также занимает первое место, остались две встречи с ЦСКА и «Спартаком» в ближайшие выходные», – сказал тренер команды Геннадий Курдин.

По словам директора школы «Витязь» Сергея Левашева, команда 2002 года рождения выступала в этом состязании вне конкурса, так как представителям Московской области необходимо отбираться на этапы региональных соревнований в зоне «Центр». В прошлом году команда «Витязя» выпускников 2001 года рождения тоже выиграла регион «Центр», но неудачно выступила в финале.