РИАМО – 19 мар. Россия не будет по требованию США уничтожать или модифицировать ракету 9М729, которая якобы не соответствует требованиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает во вторник Газета.ru.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД РФ.

«В ведомстве подчеркнули, что ракета 9М729 была объявлена США противоречащей ДРСМД «без каких-либо на то оснований». Из-за этого российская сторона «не может» пойти на уничтожение комплексов с данной ракетой», – говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сообщения СМИ о демонстрации ведомством на брифинге «другой» ракеты вместо 9М729 являются «вбросом».

Четвертого марта Путин подписал документ «О приостановлении Россией выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности». Указ подписан в связи с необходимостью принятия «безотлагательных мер» из-за нарушения ДРСМД американской стороной.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода Вашингтона из ДРСМД 2 февраля. Решение объяснили якобы имевшими место нарушениями соглашения со стороны Москвы.

Договор РСМД – соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанное 8 декабря 1987 года.