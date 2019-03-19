РИАМО - 19 мар. Элла Попова стала заместителем руководителя департамента здравоохранения Москвы, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина разместили на официальном сайте градоначальника.

«Принять Попову Эллу Васильевну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы», – говорится в документе.

Служебный контракт с ней заключен сроком на пять лет.