РИАМО - 19 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова не подтвердила информацию о том, что мальчик находился один с трупом бабушки в квартире в Одинцовском округе, сейчас ребенок находится в социальном учреждении.

«Эта информация не подтвердилась. В квартире были еще другие люди. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении», – сказала Мишонова.

Она уточнила, что, по данным комиссии по делам несовершеннолетних, ребенок был с родителями. Мальчика направили в подмосковное учреждение для детей-сирот по просьбе мамы, поскольку из-за проблем со здоровьем она не может заботиться о нем, а отец задержан по подозрению в убийстве.

По ее словам, если родственники не смогут оформить опеку на него, ему будут искать замещающую семью.

«Мама мальчика болеет. И если на него не оформят опеку, то будем искать ему замещающую семью», – сказала Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка также дополнила, что, по информации комиссии по делам несовершеннолетних, семья была полной, неблагополучной. Ребенок посещал детский сад.

Шестилетнего мальчика обнаружили полицейские в деревне Ликино Одинцовского городского округа. Он находился в течение двух дней с телом погибшей 79-летней женщины. За здоровьем мальчика никто не следил, а соседям приходилось втайне от родственников кормить ребенка через окно. В настоящее время следователи по данному факту начали проверку, в ходе которой будут проверены условия проживания ребенка в семье, опрошены родственники и соседи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.