РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Полицейские подмосковной Балашихи задержали жительницу Реутова, подозреваемую в краже денег из квартиры на сумму 75 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры неизвестные похитили денежные средства на сумму 75 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 26-летняя местная жительница по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.