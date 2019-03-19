РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Спортсменка Федерации бокса подмосковного Королева победила соперницу из Польши в финальном бою первенства Европы по боксу во Владикавказе со счетом 4:1, говорится в сообщении федерации.

В соревнованиях, которые прошли во дворце спорта «Манеж» города Владикавказ, приняли участие 240 боксеров из 39 стран.

«Спортсменка Королевской федерации бокса Шишмарева Мария (81 килограмм) приняла участие в первенстве и одержала победу. В финальном бою Мария Шишмарева провела встречу с Александрой Смуклерз из Польши. Наша спортсменка наносила больше точных ударов, стараясь держать соперницу на дистанции. Шишмарева победила раздельным решением судей 4:1», – отмечается в сообщении.

Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет прошло в период с 8 по 17 марта.