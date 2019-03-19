РИАМО - 19 мар. В столице завершился городской этап спартакиады кадет, за призовые места боролись более 500 кадетских классов из 201 образовательной организации Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

Самыми спортивными кадетскими классами Москвы стали: 7-й класс школы №1381 (СВАО), 8-й класс школы №1002 (ЗАО), 9-й класс Первого Московского кадетского корпуса (САО), 10-й класс школы №1381 (СВАО), 11-й класс школы №2026 (ВАО).

«Обязательное условие спартакиады – участие класса в полном составе. Общий результат класса складывается из баллов, набранных каждым участником. Кадеты соревновались в прохождении испытаний на выполнение нормативов ГТО, демонстрировали строевую подготовку, владение военно-прикладными навыками, умение оказывать первую доврачебную помощь и знание героических страниц российской истории», – отмечается в материале.

Более подробно ознакомиться с положением о проведении спартакиады кадет в 2018/2019 учебном году можно на сайте центра патриотического воспитания и школьного спорта.