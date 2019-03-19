РИАМО - 19 мар. Жители Подмосковья чаще всего при обращении на горячую линию о работе вендинговых аппаратов в школах спрашивали о разрешенных для продажи продуктах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

С 18 февраля по 4 марта ведомство провело горячую линию по вопросам организации дополнительного питания в школах.

«Наиболее часто задаваемыми при консультировании были вопросы: о разрешенных к реализации продуктах, удельный вес которых составил - 23,8% от общего количества вопросов; о роли администрации школы в организации дополнительного питания - 14,8%; о соблюдении принципов здорового питания через вендинговые аппараты - 12,9%», — говорится в сообщении.

Кроме того, вопросы касались правил аренды и установки аппарата, отсутствия контактной информации на вендинговом аппарате.

По всем вопросам были даны разъяснения.