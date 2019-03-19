РИАМО - 19 мар. Вечером во вторник Луна на небе достигнет самых больших размеров в марте, а 21 марта наступит «воронье полнолуние», говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Во вторник в 22:48 по московскому времени Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359380 километров. Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте», - отмечается в материале.

Мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть «вороньим», так как карканье ворон предвещает конец зимы. Наблюдать «воронью Луну» можно будет невооруженным глазом при условии ясной погоды.

Полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь.

«В полнолуние Луна становится настоящим ночным светилом – свет от нее озаряет темные улочки и тропинки. Эта особенность в древности существенно облегчала жизнь народов, в особенности в южных широтах, где дневной зной мешал работать или путешествовать. По этой причине полнолуния считались знаковыми и даже получали интересные имена, позволяющие отследить смену сезонов», - пояснили астрономы.