РИАМО - 19 мар. Специалисты АО «Мосметрострой» завершили проходку первого вентиляционного тоннеля левой линии в электродепо «Лихоборы», говорится в сообщении пресс-службы «Мосметростроя».

«Впервые в практике «Мосметростроя» тоннелепроходческий комплекс подали в шахту вертикально через ствол диаметром 6 метров. Его опустили на глубину 38 метров в специально подготовленную монтажную камеру (диаметром 9,5 метров), откуда ТПМК малого диаметра (3,6 метра) начал проходку в сентябре 2018 года. По традиции щит IHI с грунтопригрузом назвали женским именем «Агата», – говорится в сообщении.

При этом работа велась в сложных гидрогеологических условиях, в границах плывуна и юрских глин.

«Уникальность проходки заключается в том, что ТПМК не будут поднимать на поверхность, а развернут прямо под землей в обратную сторону для последующего сооружения второго тоннеля», – пояснил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

По его словам, разворот щита будет осуществлять в специальной камере с помощью малой механизации: домкратов, траверсов и лебедок. Общая протяженность двух тоннелей составит 168 метров.

Вентиляционные тоннели необходимы для поддержания предельно допустимых концентраций различных вредных примесей, а также предусмотренных норм температуры и влажности воздуха при эксплуатации данного объекта метрополитена.

Строительство электродепо «Лихоборы» завершилось в июне этого года. Депо предназначено для ночной стоянки, техобслуживания и ремонта поездов Люблинско-Дмитровской линии метро. Для выезда подвижного состава из электродепо построены метромост и два однопутных тоннеля общей протяженностью около 4 километров. Депо может принимать на ночной отстой 32 состава по восемь вагонов.

В настоящее время в «Лихоборах» движение поездов организовано лишь по одному тоннелю, что затрудняет эксплуатацию электродепо.