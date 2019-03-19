РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Лучшие учебные учреждения подмосковного Подольска наградят переходящим вымпелом, учрежденным благотворительным фондом имени Подольских курсантов, награждение пройдет в октябре 2019 года, сообщил «РИАМО в Подольске» член Общественной организации ветеранов войны, военной службы и пенсионеров округа Петр Карлин.

В 2018 году 19 юнармейским отрядам городского округа поручили поисковое задание в рамках федерального проекта «Подольские курсанты». Ребятам предстояло найти информацию и биографические сведения о курсантах и командирах Подольских военных училищ. Во вторник в гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск состоялась конференция по итогам данной проектно-поисковой деятельности. В завершение встречи Карлин рассказал о планах благотворительного фонда имени Подольских курсантов.

«Фонд совместно с Общественной организацией ветеранов войны, военной службы и пенсионеров округа учредил переходящие вымпелы, на одной из сторон которых изображен памятник курсантам Подольских военных училищ. Шестого октября 2019 года лучшие школы, а также средние и высшие учебные заведения округа будут ими награждаться», – сказал Карлин.

Он добавил, что оценивать патриотическую работу в образовательных учреждениях будут сами ветераны городского округа.