РИАМО - 19 мар. В парке Вооруженных Сил РФ «Патриот» появился новый экспонат – штурмовик Су-25, он расположился в музейном комплексе площадки №1, в павильоне №3, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«В ближайшее время штурмовик Су-25 станет полноценной интерактивной зоной: в самолете можно будет занять место в кабине пилота, изучить рычаги управления и другие приборы летательного аппарата, а также сделать фотографию на память», – сказал глава района Андрей Иванов.

Он добавил, что на открытых площадках музейного комплекса представлено более 260 образцов советской и российской бронетанковой, авиационной, бронированной и специальной техники последних десятилетий.

В павильонах работают экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники – филиала парка «Патриот» – 12-го Главного управления Минобороны России, Военно-воздушных сил, Воздушно-десантных войск, войск противовоздушной обороны и Воздушно-космических сил.

Парк «Патриот» расположен в городском округе Одинцово, недалеко от Кубинки. Он открылся в 2015 году.