РИАМО - 19 мар. Детские сады, школы, организации среднего профессионального и дополнительного образования Подмосковья в 2018 году оштрафовали на сумму около 38 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В 2018 году под контролем ведомства находилось более 6 тысяч организаций: 2058 детских садов, 1476 школ, 121 организация среднего профессионального образования и свыше 800 учреждений дополнительного образования.

«В 2018 году специалистами управления было проведено более 3,6 тысячи проверок учреждений для детей и подростков, из них более 1,5 тысяч проверок в соответствии с планом. С применением лабораторных и инструментальных методов контроля проведено более 70% проверок. В ходе проведения 70% проверок выявлены нарушения санитарного законодательства, по итогам которых вынесено более 3 тысяч постановлений об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Наложено штрафов на общую сумму около 38 миллионов рублей, вынесено более 1 тысячи представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, около 200 дел о привлечении к административной ответственности направлены в суд.

«Особое внимание уделялось вопросам организации питания в детских коллективах. Результатом проводимой целенаправленной работы является стойкая тенденция улучшения качества и безопасности готовых блюд в образовательных учреждениях, что подтверждается стабилизацией и снижением удельного веса неудовлетворительных проб в течение трех лет», — добавляется в сообщении.

Показатель неудовлетворительных проб по микробиологии уменьшился с 1,8% до 1,3%. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям за три года уменьшился с 3,6% до 2%, по калорийности и химическому составу — с 2,5% до 1,8%.

Кроме того, улучшился охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений. За последние три года он увеличился с 86,7% до 90,2%, а среди учащихся 5-11 классов — с 81,3% до 86,2%.