РИАМО – 19 мар. В X международном форуме «Экология», который пройдет 25-26 марта в конгресс-холле столичной гостиницы «Украина», примут участие свыше 1 тысячи представителей экологических организаций из разных стран, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

«Форум станет десятым по счету. Мы, можно сказать, наращиваем мышцы. На сегодняшний день уже заявлено не менее 1,2 тысяч участников из разных стран. Сегодня это международный экологический форум, в котором заявлены не только регионы России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Это абсолютное достижение форума», – сказал Валуев.

Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов добавил, что тематика форума синхронизирована с нацпроектом «Экология».

«Это важно, потому что нацпроект «Экология» реализуется с обязательным научно-экспертным сопровождением. Вторая составляющая – общественный контроль. Форум – это уникальная возможность без бюрократии передать рекомендации тем, кто имеет возможность корректировать нацпроект», – уточнил Исмаилов.