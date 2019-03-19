РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. В подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя расчистили от наледи дорожку от платформы «Опалиха» до улицы Ольховая, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что дорожка, ведущая от железнодорожной платформы «Опалиха» до улицы Ольховая, покрыта наледью, что затрудняет передвижение по ней.

«Администрацией 18 марта по указанной в вашем обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сказал начальник управления транспорта, связи дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.