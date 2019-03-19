РИАМО - 19 мар. Внезапная смерть Юлии Началовой заставила некоторых россиян выставить на продажу в Сети редкие лоты, которые будут интересны поклонникам популярной певицы.

На интернет-площадках «Юла» и Avito в последние дни появились объявления, авторы которых предлагают приобрести коллекционные предметы, имеющие отношение к Юлии Началовой.

Так, за 3 тысячи рублей фанаты могут купить альбом «Давай поговорим о любви» на CD-диске с автографом звезды. Продавец, опубликовавший это объявление, также предлагает подписанный Началовой плакат.

Несколько человек рассчитывают продать выпуск мужского журнала Maxim с Юлией Началовой на обложке. Для этого номера, вышедшего в мае 2008 года, певица поучаствовала в откровенной фотосессии. Цена за журнал составляет 1,5-2 тысячи рублей.

Также за 2 тысячи рублей фанатам предлагается эксклюзивная фотография певицы размером 22 на 30 сантиметров, сделанная в 2002 году. Объемную коллекцию журнальных и газетных вырезок о Юлии Началовой можно приобрести за 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, на виртуальных досках объявлений фанаты Юлии Началовой могут найти более дешевые лоты, выставленные на продажу еще до смерти певицы. Например, коллекционное издание «Непридуманные истории», состоящее из четырех дисков с буклетом, оформленное в виде книги. Цена лота – 2,5 тысячи рублей. Обычный CD с альбомом «Музыка любви» предлагается за 150 рублей.

Журналы с публикациями о Юлии Началовой и отдельные вырезки обойдутся до 250 рублей, эротический календарь над 2009 год с фотографией исполнительницы можно купить за 270 рублей.

Юлия Началова умерла 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний, в том числе от подагры и сахарного диабета. Несколько дней назад ее госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге и отеком, также у артистки резко подскочил уровень сахара в крови. Ее ввели в состояние искусственной комы, из которого певица так и не вышла. Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

В Сети появилось видео с последней телевизионной съемки Юлии Началовой>>