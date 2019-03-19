РИАМО - 19 мар. Столичный Театр Алексея Рыбникова, который не имеет собственной площадки для показа спектаклей, может обосноваться в одном из культурных центров города, сообщила журналистам во вторник начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры города Москвы Наталья Дрожникова.

Театр Алексея Рыбникова существует с 1992 года. У театра есть здание в Большом Ржевском переулке, однако, спектакли там не идут. На этой площадке располагается дирекция театра, студия видео- и звукозаписи, репетиционные помещения и костюмерный цех. Спектакли можно увидеть в Московском международном доме музыки, в Московском мьюзик-холле и в Театре имени Ермоловой.

«Самостоятельной театральной площадки у Театра Алексея Рыбникова изначально не было. На сегодняшний момент у нас есть определенное количество культурных центров, которые после ремонта имеют очень высокотехнологические сценические площадки. Я думаю, что с администрацией театра мы посмотрим все предлагаемые варианты», - сказала Дрожникова.

Сам Рыбников пояснил, почему вопрос с собственной театральной площадкой стал особо актуальным именно сейчас.

«Сейчас очень критично встал вопрос с помещением потому, что в доме, в котором мы находимся, начинают делать плавный капитальный ремонт вплоть до 2026 года. Нам практически работать стало негде», - сказал художественный руководитель театра.

Во вторник Алексей Рыбников и президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно достигнутым договоренностям, PMI займется организацией спектаклей театра и продажей билетов на разные площадки, где будут показывать эти постановки.