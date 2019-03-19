РИАМО - 19 мар. Следователи проверяют информацию СМИ о нахождении ребенка на протяжении нескольких дней в квартире с погибшей бабушкой, 6-летнего мальчика обнаружили полицейские в деревне Ликино Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нахождении 6-летнего мальчика на протяжении продолжительного времени в квартире с погибшей бабушкой», – говорится в сообщении.

Как сообщает ряд СМИ, в одной из квартир деревни Ликино Одинцовского округа в течение двух дней с телом погибшей 79-летней женщины находился ее 6-летний внук. За здоровьем мальчика никто не следил, а соседям приходилось втайне от родственников кормить ребенка через окно.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут проверены условия проживания ребенка в семье, опрошены родственники и соседи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.