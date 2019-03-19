РИАМО - 19 мар. По итогам акции «Добрая покупка» с начала 2019 года собрано более 3,5 тонн продуктов, из которых сформировали более 2 тысяч продуктовых наборов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития.

«Все наборы были доставлены социальными работниками малообеспеченным пенсионерам и малоимущим семьям с детьми», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, самыми активными участниками благотворительной кампании стали жители Балашихи, Домодедова, Мытищ, Клина и Ленинского района.

«Приглашаю всех желающий принять участие в наших акциях. Для этого необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения, где расскажут о их месте и времени проведения», – добавила министр.

В рамках благотворительной кампании «Подмосковье – территория добра» на территории Московской области проходят еще несколько акций: «10 добрых дел волонтера», «Твоему четвероногому другу!», «Добрая подписка», «За чистоту двора и дома!», а также акция «Доброе слово».

В рамках данной акции которой можно подарить открытку с добрым пожеланием или поздравлением с приближающимся праздником одинокой женщине, мужчине или ребенку, находящемуся в реабилитационном центре для несовершеннолетних.