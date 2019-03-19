РИАМО - 19 мар. В Москве 20 марта стартует досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11), говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«На участие в досрочном периоде ГИА-11 зарегистрировалось около 5 тысяч участников», – отметил руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

В экзаменах примут участие выпускники текущего года московских школ, успешно выполнившие учебный план, получившие зачет за итоговое сочинение (изложение), и допущенные к прохождению ГИА-11 педагогическим советом школы, а также выпускники, не прошедшие ГИА-11 в предыдущий год. Помимо выпускников текущего года, в досрочном периоде примут участие выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО.

Для проведения досрочного периода ГИА-11 в столице организовано 93 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Каждый ППЭ обеспечен многофункциональными устройствами для печати и сканирования экзаменационных материалов, а также расходными материалами и специальной бумагой.

В первый экзаменационный день пройдут экзамены по географии и литературе, результаты которых необходимы участникам для поступления в вузы на соответствующие профильные направления.

В 2019 году для удобства участников экзаменов впервые будет реализована возможность подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами в электронном виде на официальном сайте мэра mos.ru.

«Ознакомиться с примерным графиком публикации результатов и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами по всем предметам участники могут на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Расписание экзаменов, результаты и подача апелляций ГИА-11», – заключается в материале.