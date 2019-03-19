РИАМО - 19 мар. В 2019 году в Подмосковье планируют установить и модернизировать более 18 тысяч точек наружного освещения, наиболее масштабные работы проведут в Красногорске, Лобне, Королеве, Истре и Коломенском округе, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2019 году на территории населенных пунктов и вдоль автодорог Подмосковья планируется установить и модернизировать свыше 18 тысяч наружных светильников. Мероприятия выполняются в рамках губернаторской программы «Светлый город». Программа реализуется с учетом мнения жителей – адресные перечни объектов формируются по заявкам, поступающим на портал «Добродел» и в органы власти», — сказал Пестов.

Наиболее масштабные мероприятия по программе «Светлый город» в 2019 году запланированы на территории городских округов Красногорск, Лобня, Королев, Истра, Коломенский.

Активная фаза работ по установке и модернизации систем наружного освещения начнется с наступлением теплого периода, в настоящее время выполняются организационные мероприятия и конкурсные процедуры.

«Мероприятия, выполняемые в рамках губернаторской программы «Светлый город», направлены на ликвидацию «темных мест» - доведение до нормативного уровня освещения дворовых территорий, улиц и автодорог на территории Московской области, на повышение энергоэффективности систем наружного освещения, а также на создание и улучшение архитектурно-художественного освещения общественных пространств, памятников и достопримечательностей» - отметил Пестов.

За последние 6 лет, с 2013 по 2018 год включительно, на территории Московской области уже проведены работы по установке и модернизации в общей сложности порядка 190 тысяч точек наружного освещения.