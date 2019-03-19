РИАМО – 19 мар. Первая пара огарей (красных уток) появилась в «Аптекарском огороде», их заметил ландшафтный архитектор сада Артем Паршин возле одной из коллекционных оранжерей с орхидеями и лично провел фотосессию, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Сейчас утки плавают в длинной канаве у концертно-выставочного поля.

«Одна и та же пара прилетает в «Аптекарский огород» уже много лет подряд. В 2017 году это случилось еще 2 марта. Огари занимают второе место по численности среди птиц, зимующих в Москве. Столичные огари – потомки пернатых, которые когда-то жили на пруду зоопарка: в 1950-х им перестали подрезать крылья, и красные утки начали расселяться по водоемам мегаполиса», – отмечается в сообщении.

В январе прошлого года орнитологи насчитали рекордное количество огарей в Москве – свыше 1430 особей.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм добавил, что из года в год появление огарей в саду в начале марта – признак наступления настоящей весны.

«В первые дни они обычно пребывают или на канаве возле Рассадной оранжереи, где проходит выставка «Репетиция весны», или у квадратного бассейна, куда в середине апреля после зимовки вернутся красноухие черепахи. Красные утки вызывают интерес и умиление у каждого гостя сада – их фотографируют и снимают на видео в течение всего дня», – подчеркнул Ретеюм.

Огари гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада – в Грохольском и Протопоповском переулках, на проспекте Мира.

«Местные жители часто их видят и сообщают нам об этом в социальных сетях. В конце мая, едва вылупившись, их птенцы безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за мамой к близлежащему водоему «Аптекарского огорода». Бывает, что ради перехода утиного выводка полиция даже перекрывает дорожное движение. К сожалению, раз в несколько лет бывают ЧП: уток и утят давят транспортные средства», – добавляется в материале.

Летом на птенцов охотятся вороны и местные коты, за исключением символа сада – Главного Цветочного кота.