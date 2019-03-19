РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Перехватывающую парковку для автомобилей и стоянку общественного транспорта обустроят возле железнодорожной платформы «Красногорская» в подмосковном Красногорске, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский на портале «Добродел».

Пользователь указал на портале «Добродел», что необходимо очистить дорогу возле платформы «Красногорская» со стороны улицы 50 лет Октября. По словам Владимирского, эта дорога является самонакатанным проездом, и расходование на ее содержание и ремонт бюджетных средств невозможно.

«Дополнительно сообщаю, что в рамках организации МЦД-2 в указанном месте планируется устройство перехватывающей парковки и стоянки для общественного транспорта», – добавил Владимирский.

Московские центральные диаметры (МЦД) — проект радиальных линий наземного метро в Москве и Московской области. Первые два диаметра, МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск», планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года.