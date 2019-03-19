РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске семи юнармейским отрядам вручили благодарственные письма от благотворительного фонда имени Подольских курсантов за поисковую работу по исследованию биографических сведений о курсантах, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В феврале 2018 года председатель благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый поручил 19 юнармейским отрядам горокруга поисковое задание в рамках федерального проекта «Подольские курсанты». Ребятам предстояло найти информацию и биографические сведения о курсантах и командирах Подольских военных училищ. Во вторник в гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск состоялась конференция по итогам данной проектно-поисковой деятельности.

«В ходе конференции мы послушали выступающих от семи юнармейских отрядов горокруга, которые рассказали о курсантах Подольских военных училищ, которые в октябре 1941 года остановили части вермахта на пути к Москве», – сказал член общественной организации ветеранов войны, военной службы и пенсионеров горокруга Петр Карлин.

По его словам, кто-то из них продолжил свой героический путь, кто-то остался на полях сражений. Но данная работа, проведенная юнармейцами, зародила искру в сердцах, и она будет продолжена.

В рамках мероприятия Карлин вручил благодарственные письма и подарки за поисковую работу юнармейским отрядам «Память» школы №18, «Юные талалихинцы» школы №32, «Витязь-Быково» Быковской школы, «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов, «Сердце Подольска» школы №6, «Юность» школы №4 микрорайона Львовский и «Искра» школы №12.

Всего в конференции приняли участие около 200 школьников от различных юнармейских отрядов городского округа.