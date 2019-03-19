РИАМО - 19 мар. Пожарные ликвидировали задымление в подвале одного из домов на проспекте Мира, пострадавших в результате инцидента нет, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

В 14:44 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Мира, дом 118

«Происходило задымление в подвале с незначительным проникновением дыма в крайние подъезды. В целях безопасности жильцы этих подъездов были выведены из здания», – говорится в сообщении.

Источник задымления обнаружили и в 15:41 локализовали, а в 15:48 ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.