РИАМО – 19 мар. По предписанию Госжилинспекции Подмосковья упраляющая организация из Воскресенска вернула жителям более 800 тысяч рублей за подогрев воды, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Фирма «Инстрой-XXI век» из Воскресенска исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета. По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, УК нарушала правила предоставления коммунальных услуг при начислении платежей за подогрев горячей воды.

«Для расчета платы за ГВС в доме №10А по улице Зелинского «Инстрой» применял так называемый двухкомпонентный тариф. Он включает в себя стоимость нагреваемой холодной воды, а также расходы тепловой энергии на ее подогрев», – отмечается в сообщении.

Соков пояснил, что правила предоставления коммунальных услуг обязывают рассчитывать удельный расход тепловой энергии по специально установленному нормативу.

«Применение любых других показателей является нарушением, которое и допустила управляющая организация из Воскресенска», – заметил Соков.

«Инстрой-XXI век» нарушал жилищное законодательство в течение двух лет.

«УК предписали провести перерасчет и впредь рассчитывать платежи за подогрев воды в строгом соответствии с требованиями правил предоставления коммунальных услуг. Общая сумма перерасчета составила 826 тысяч 854 рубля 63 копейки. Только автору обращения в Госжилинспекцию вернули свыше 3200 рублей», – резюмируется в материале.