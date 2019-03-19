РИАМО - 19 мар. Имя «Мисс России – 2019» станет известно 13 апреля, финал конкурса красоты состоится в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье, сообщила во вторник журналистам генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

«Завтра (в среду - ред.) у нас стартует проект и в Москву приедут 50 самых красивых девушек страны. Финал конкурса «Мисс Россия – 2019» состоится 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Концепция церемонии финала в этом году – мода. Она будет проходить как fashion-шоу», – сказала Беляк.

Она отметила, что в этом году на конкурсе широко представлены Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Урал, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области. Также в конкурсе принимают участие девушки из маленьких городов, например, из Азова и Богородска.

«В этом году у нас участвуют девушки, которых нашли в социальных сетях. Хочу также отметить, что в четвертый раз мы провели большой городской открытый кастинг. В нем принимали участие 350 девушек со всей страны и трое из них вошли в состав участниц», – добавила Беляк.

По ее словам, всего на конкурс было подано более 75 тысяч заявок.

«Мисс Россия» – один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке министерства культуры РФ. Победительница получит корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».