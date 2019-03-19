РИАМО - 19 мар. Художественный руководитель столичного Театра Алексея Рыбникова Алексей Рыбников и президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн подписали соглашение о сотрудничестве, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Согласно достигнутым договоренностям, PMI займется организацией спектаклей театра и продажей билетов на разные площадки, где будут показывать постановки. В столице спектакли Театра Алексея Рыбникова, который существует с 1992 года, можно увидеть в Московском международном доме музыки, в Московском мьюзик-холле и в Театре имени Ермоловой. Также труппа активно гастролирует.

«Мы можем понять количество проданных билетов, мы можем отслеживать в каждом городе покупную способность, сокращать деньги на рекламу потому, что корпорация PMI – это также крупнейший билетный оператор», - сказал Финкельштейн.

Он отметил, что PMI борется со спекулянтами. Сотрудничество с Театром Алексея Рыбникова позволит сделать билеты на спектакли дешевле, так как исключит посредничество при продаже.

«Это для нас новый опыт, который мы очень хотели бы продолжать с театрами. Уверен, что скоро многие театры перейдут на эту систему. Мы с театром подписали 150 концертов до 2020 года, мы их должны обязательно организовать», - добавил Финкельштейн.

Рыбников, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с PMI позволит застраховать театр от мошенничества и обмана.

«Теперь первый раз можно спокойно работать, заниматься только спектаклем. В таком виде государственное и частное партнерство действительно очень продуктивно, очень полезно, очень ответственно для нас», - подчеркнул Рыбников.

Корпорация PMI («Петербургская музыкальная индустрия») — медиахолдинг, в состав которого, среди прочих, входят промоутерская компания PMI Show и агентство по продаже билетов Kassir.ru.