РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Руководители учреждений здравоохранения подмосковного Красногорска проведут традиционную встречу с жителями 25 марта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На вопросы жителей ответят главные врачи учреждений здравоохранения городского округа, начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №8 МЗ МО Вадим Бицуев и заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов», – говорится в сообщении.

Встреча по вопросам здравоохранения состоится 25 марта с 17:00 до 19:00 в конференц-зале администрации по адресу: улица Ленина, дом №4.

Подобные встречи в подмосковном Красногорске проводят ежемесячно по распоряжению главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной.