РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Медиапоездку по музеям поселка Нахабино подмосковного Красногорска в рамках Дня краеведения Московской области провел для представителей СМИ замначальника теруправления Нахабина Сергей Кулаев, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодняшняя медиа-поездка была посвящена Дню краеведения Московской области. Отрадно, что в поселке Нахабино достаточно много музеев, которые призваны воспитывать у детей нравственность, любовь к своей стране и малой родине, людям, которые здесь жили и творили», – сказал Кулаев.

Участники поездки посетили краеведческий музей, созданный силами активистов первичной ветеранской организации улицы Красноармейская. Дети-экскурсоводы рассказали об истории создания и экспонатах в музеях нахабинских лицея №1, школ №№2 и 3, гимназии №4.

Экспозиции в школьных музеях, в основном, посвящены истории поселка, самих образовательных организаций, а также годам Великой Отечественной войны.

По словам Кулаева, на ряде предприятий поселка также действуют краеведческие музеи.