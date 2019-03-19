РИАМО - 19 мар. В Москве транспортные полицейские изъяли из оборота партию поддельной нелегальной водки, которая готовилась к отправке в Сибирь, обнаружено свыше 18 тысяч бутылок готовой продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сотрудниками УЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлена партия водки, маркированной специальными марками, вызвавшими сомнение в подлинности. Подозрительный груз находился на территории станции Люблино – Сортировочная в грузовом вагоне, готовящемся к отправке в один из городов Сибири», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия обнаружено свыше 18 тысяч бутылок готовой продукции. Проведенная экспертиза подтвердила, что нанесенные на бутылки федеральные марки изготовлены не производством АО «Гознак».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).

В настоящее время проводятся разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к изготовлению незаконной продукции, а также ее поставщиков и покупателей.