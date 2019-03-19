РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Транспортная полиция проводит проверку по факту разбитых вандалами турникетов на железнодорожной станции «Красково» подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы управления транспорта МВД России по ЦФО.

В ночь на вторник неизвестные вандалы разбили створки турникетов на железнодорожной станции «Красково» в городском округе Люберцы. В полицию обратился работник фирмы, занимающейся установкой турникетов в готовящемся к передаче в пользование перевозчику турникетном павильоне на станции «Красково».

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа ЛУ МВД России на станции «Москва – Рязанская». По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к случившемуся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.