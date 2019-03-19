РИАМО - 19 мар. Коммунарскую линию Московского метрополитена могут построить до 2023 года, в текущем году планируется начать ее строительство, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Мы начинаем, разворачиваем строительство в этом году участка от «Севастопольского проспекта» до станции «Улица Новаторов», станции «Коммунарка». Это новый радиус совершенно. Мы сейчас в этом году планируем приступить к работам на большинстве участков этой линии», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что запуск новых станций может быть осуществлен в 2022–2023 годах.

Протяженность нового радиуса от станции «Севастопольский проспект» до станции «Коммунарка» составит порядка 30 километров. Коммунарская ветка станет вторым по величине объектом метростроя после Большой кольцевой линии (БКЛ).