РИАМО - 19 мар. Коммунарскую линию Московского метрополитена могут построить до 2023 года, в текущем году планируется начать ее строительство, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Мы начинаем, разворачиваем строительство в этом году участка от «Севастопольского проспекта» до станции «Улица Новаторов», станции «Коммунарка». Это новый радиус совершенно. Мы сейчас в этом году планируем приступить к работам на большинстве участков этой линии», – сказал Бочкарев.
Он добавил, что запуск новых станций может быть осуществлен в 2022–2023 годах.
Протяженность нового радиуса от станции «Севастопольский проспект» до станции «Коммунарка» составит порядка 30 километров. Коммунарская ветка станет вторым по величине объектом метростроя после Большой кольцевой линии (БКЛ).
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