РИАМО – 19 мар. Детская спортивная школа подмосковного Реутова получила 500 тысяч рублей на новое оборудование для гимнастического зала после обращения к депутатам-единороссам, сообщает во вторник пресс-служба главы администрации городского округа.

«На одной из встреч жители Реутова попросили оказать содействие в приобретении дополнительного оборудования для спортивной школы. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова средства в размере 500 тысяч рублей были выделены из регионального бюджета», – сказал член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

По его словам, школой приобретено специальное покрытие для занятий художественной гимнастикой, кубы для растяжки, а также атрибутика для учащихся – членов сборной Московской области по художественной гимнастике.

Директор учреждения Татьяна Пивоварова отметила, что в школе работает четыре отделения по художественной, спортивной, эстетической гимнастике и баскетболу. Занятия ведут 14 тренеров – мастера спорта, специалисты высшей категории. Все 454 учащихся посещают занятия бесплатно.

Председатель совета депутатов Реутова Сергей Епифанов в свою очередь отметил, что спортивная школа давно переросла существующие помещения, и задача муниципалитета с открытием новых залов использовать их для развития учреждения.

По данным Реутовского информагентства, по завершению встречи Пивоварова поблагодарила депутатов за оказанную помощь и пригласила на открытое первенство по художественной гимнастике, которое пройдет в Реутове в апреле.