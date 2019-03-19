РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске с 19 марта по 20 апреля главы теротделов проведут встречи с жителями, на которых отчитаются за работу в 2018 году, сообщается на сайте администрации городского округа.

Ежегодные отчеты руководителей территориальных подразделений администрации Подольска перед жителями пройдут в марте и апреле, начало мероприятий в 18:00, в микрорайоне Кузнечики – в 15:00.

«Во вторник, 19 марта, первый отчет жителям представит начальник территориального отдела «Стрелковский» Елена Долгих. Мероприятие пройдет в МУК СДК «Быково» в одноименном поселке на улице Школьная, дом №8. В четверг, 21 марта, состоится вторая встреча с жителями в МУК СДК «Федюково» в одноименной деревне на улице Строителей, строение №2», – говорится в сообщении.

Об итогах работы в 2018 году и о планах на текущий год жителям микрорайона Лаговский 26 и 28 марта, а также 17 апреля расскажет начальник территориального отдела Лариса Прошкина. Во вторник, 26 марта, встреча состоится в филиале МБУК СДК «Надежда» в поселке Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, дом №200, строение №1. В четверг, 28 марта, жителей приглашают на встречу в МБУК СДК «Надежда» в поселке Подольской МИС, дом №25, а 17 апреля мероприятие пройдет в МБУК СДК «Молодежный» в поселке Молодежный, дом №30.

Отчет начальника территориального отдела «Дубровицы» Валерия Боярко пройдет в здании культурно-просветительского центра «Дубровицы» в одноименном поселке в доме №65А 2 апреля.

Начальник территориального отдела микрорайона Львовский Александр Литвин встретится с жителями в МУК ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский на улице Горького, дом №5.

В микрорайоне Климовск встречи запланированы на 10 апреля в ДК «Машиностроитель» на улице Ленина, дом №20, а 19 апреля – в детской музыкальной школе на улице Театральная, дом №6. Отчет жителям микрорайона представит начальник территориального управления Эмиль Акки.

Жителей микрорайона Кузнечики ждут на встречу 20 апреля, отчет представит начальник территориального управления Евгений Патрушев. Встреча состоится в школе №32 на улице Академика Доллежаля, дом №27.