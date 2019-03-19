РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Краеведческий музей открыли во вторник в первичной ветеранской организации улицы Красноармейская поселка Нахабино подмосковного Красногорска, посетители могут ознакомиться с предметами быта жителей прежних лет и произведениями рукодельниц, сообщила председатель ветеранской «первички» Нина Никитина.

«Сегодня (19 марта – ред.) мы отрыли краеведческий музей в нашей первичной организации «Север-1». Мы создали стенды, посвященные ветеранскому движению, нашим поездкам, участию в мемориальных мероприятиях. Также у нас есть экспозиция, показывающая произведения рукодельниц старшего поколения и горенку с кроватью и прялкой», – сообщила Никитина.

По ее словам, часть экспонатов – из личных коллекций создателей музея – членов ветеранской «первички». Что-то отдали жители поселка Нахабино, родственники ушедших из жизни фронтовиков.

«У нас представлены кофейник, которым во время Великой Отечественной войны пользовалась жительница Нахабина, старинные елочные игрушки, книги, изданные 90-100 лет назад», – добавила экскурсовод музея Любовь Смоленская.

По словам активистов, они готовы проводить экскурсии для желающих в дни работы «первички»: по вторникам и четвергам.