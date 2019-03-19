РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Заводу «ЗиО-Подольск» присвоили статус лидера производственной системы Росатома (ПСР) по итогам 2018 года, сообщается на сайте предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») присвоили статус «Предприятие – Лидер ПСР». Такое решение принято на заседании управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства Госкорпорации «Росатом», которое проходило в Нижнем Новгороде 13-14 марта под председательством генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева», – говорится в сообщении.

Статус присвоен на основании результатов, достигнутых коллективом завода в развертывании ПСР в 2018 году. Всего на звание претендовали 28 предприятий-кандидатов.

В течение 2018 года на «ЗиО-Подольск» реализовали более 50 ПСР-проектов. От сотрудников завода поступило свыше 300 предложений по улучшениям (ППУ), направленных на снижение потерь и повышение эффективности производства. Общий экономический эффект от реализованных ППУ составил более 15 миллионов рублей. Обучение принципам ПСР прошли почти 500 сотрудников «ЗиО-Подольск».

«Впервые претендовать на звание «Лидер ПСР» мы решили в 2017 году. Получение статуса ПСР-предприятия стало логичным итогом проделанной за последние два года работы по развертыванию ПСР на «ЗиО-Подольск», и признанием производственных успехов коллектива завода. Статус обязывает нас активно поддерживать достигнутый уровень и в дальнейшем развивать систему во всех подразделениях», – сказал начальник управления по эффективности производства и развитию ПСР Евгений Хмелявский.

Производственная система «Росатом» начала внедряться на «ЗиО-Подольск» в 2009 году, когда завод вошел в состав пилотных предприятий по внедрению ПСР. Результатом сотрудничества с японскими консультантами компании Toyota стала реализация двух проектов: «Организация продуктовой ячейки на участке шпилек», благодаря которой они стали изготавливаться точно вовремя, и «Увеличение производительности труда при производстве аппаратов воздушного охлаждения компримированного газа», результат – увеличение более чем в два раза.

К 2017 году в рамках комплексного развития ПСР на заводе разработали «Дерево целей предприятия», «Х-матрицу генерального директора», организовали информационный центр гендиректора.