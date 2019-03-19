РИАМО – 19 мар. Три детские площадки появятся в деревнях городского округа Ликино-Дулево в текущем году, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Ликино-Дулево в 2019 году будет установлено три детских игровых площадки площадью не менее 450 квадратных метров каждая», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, площадки установят по следующим адресам: деревня Новое, улица Комсомольская, дома №№ 1, 2, 3; деревня Савинская, дом №6; деревня Кабаново, у домов №№ 51,153,155,159,160,161,162.