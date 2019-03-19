РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Подмосковный завод «ЗиО-Подольск» назвал победителей IX Научно-технической конференции молодых специалистов, лучшим инженером-технологом стал Филипп Евсиков, в номинации «Лучший инженер-конструктор» выиграла Виктория Андронычева, их наградили грамотами, сообщается на сайте предприятия.

В ПАО «ЗиО-Подольск» состоялась IX Научно-техническая конференция молодых специалистов, посвященная 100-летию завода. На суд экспертной комиссии доклады представили 20 молодых специалистов: инженеры-технологи и инженеры-конструкторы предприятий, входящих в контур управления АО «Атомэнергомаш», в том числе АО «ОКБМ «Африкантов», АО ОКБ «Гидропресс», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в городе Волгодонск, ПАО «ЗиО-Подольск» и обособленное подразделение ПАО «ЗиО-Подольск» в городе Таганрог.

«В номинации «Лучший инженер-технолог» победу одержал руководитель направления отдела главного сварщика ПАО «ЗиО-Подольск» Филипп Евсиков. Он представил технологические аспекты выполнения наплавки газоплотных панелей котла для заводов по термической переработке отходов материалами типа Инконель 625. Рассказал, как на сварочном производстве «ЗиО-Подольск» удалось не только успешно освоить и внедрить разработку в производство, но и использовать наплавку как инструмент продления срока службы продукции», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что первое место в номинации «Лучший инженер-конструктор» присудили инженеру-конструктору отдела оборудования атомных станций №4 ПАО «ЗиО-Подольск» Виктории Андронычевой за разработку конструкции теплообменных аппаратов с витым плотноупакованным трубным пучком.

Защита проектов проходила по аналогии с защитой дипломов в вузе: авторы разработок зачитали 15-минутные доклады с краткой аннотацией своих идей, а после ответили на вопросы членов комиссии.

Выступления оценивала специально созданная экспертная группа, в состав которой вошли ведущие руководители профильных направлений под руководством технического директора ПАО «ЗиО-Подольск» Михаила Хижова. Эксперты оценивали не только актуальность и новизну темы, сложность и глубину проработки выбранной проблемы, но и уровень подготовки представленных материалов, а также ораторские способности и личный вклад в работу участника.