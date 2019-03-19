РИАМО - 19 мар. С начала реализации программы реновации столичного жилфонда москвичи подали свыше 300 заявок на покупку дополнительных площадей, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Всего Московский фонд реновации получил 308 заявок от людей, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия и докупить площади», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что с начала 2019 года по программе реновации в Москве было снесено пять пятиэтажек.

«Проектированием мы будем заниматься, порядка 82 объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Приступим в этом году», - добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром столицы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.