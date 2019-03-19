РИАМО – 19 мар. Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, является дочерним предприятием РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании – ред.) Петр Иванов проехался в новом плацкартном вагоне и поделился своими впечатлениями, передает РИА Новости.

Первый обновленный плацкартный вагон отправился 18 марта в составе поезда из Ростова-на-Дону в Москву. Второй отправился во вторник из столицы в Анапу.

«Очень понравилось», – сказал Иванов.

Он добавил, что отзывы пассажиров о новом плацкарте в основном положительные, многие указывали на удобство в плане индивидуального пространства.

«Были замечания, во-первых, крючки мы не предусмотрели на боковой верхней полке. Считали, что не нужно будет, потому что расстояние очень невысокое, но пассажиры попросили – сделаем. Попросили дополнительный крючок в туалете чтобы полотенца вешать. Попросили дополнительную полочку, потому что умывальные принадлежности некуда положить. Это мелочи, мы их будем дорабатывать», – заверил Иванов.

Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером. Главная идея – возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. В коридоре есть фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната имеет гигиенический душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.