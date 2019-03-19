РИАМО - 19 мар. В текущем году в столице планируют завершить строительство и сдать в эксплуатацию десять спортивных объектов, среди них два велодрома и каток в Олимпийской деревне, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца этого года сдаем десять спортивных объектов», – сказал Бочкарев.

Он отметил, что будут сданы два велодрома, каток в Олимпийской деревне, два футбольных поля и пять физкультурно-оздоровительных комплексов.

В частности, на крытом катке в Олимпийской деревне установили оборудование. Для размещения катка построили трехэтажное здание. Его основную площадь займет ледовое поле размером 61 на 30 метров. Также внутри установят трибуны на 284 места, оборудуют раздевалки, помещения для сушки одежды и комнаты для заточки коньков.

В столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов.