РИАМО - 19 мар. С начала 2019 года порядка 3 тысяч малообеспеченных семей в Подмосковье получили единовременное пособие при рождении ребенка, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«Право на данное пособие имеет один из родителей либо лицо его заменяющее, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, а также, если указанное лицо и ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрированы по месту жительства в Московской области», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер пособия при рождении первого ребенка – 20 тысяч рублей. При рождении второго ребенка – 40 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующего – 60 тысяч рублей. При рождении двойни выплачивается 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а при рождении трех и более детей – 300 тысяч рублей на семью.

Услугу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области.