РИАМО – 19 мар. Средняя температура воздуха в столице в апреле будет выше нормы, но при этом в разные дни температура не будет равномерной, сообщается на сайте «Российской газеты».

«В Москве температура в апреле будет чуть выше нормы. Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет плюс 5,8 градуса», — говорится в сообщении.

При этом температура не будет равномерной. В первые дни апреля в Москве обычно чуть выше 0 градусов, в середине – около плюс 5 градусов, в конце месяца – плюс 10 градусов.