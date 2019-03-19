РИАМО - 19 мар. Москва традиционно присоединится к международной экологической акции «Час Земли», которая пройдет 30 марта, с 20:30 до 21:30 в столице отключат подсветку более чем 2 тысяч объектов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ровно на час, с 20:30 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 тысяч объектов. Мы предлагаем присоединиться к акции всем москвичам и отключить свет дома – в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты», – заявил Бирюков.

По его словам, традиционно погаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, Останкинской башни. В списке объектов, которые присоединятся к акции «Час Земли», также здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, парк «Зарядье», павильоны ВДНХ.

«Впервые будут отключены более 230 установок архитектурно-художественной подсветки, созданных в 2018 году. Среди знаковых объектов я бы назвал Белорусский вокзал, Китайгородскую стену, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ имени Горького, Московский театр на Таганке», – перечислил Бирюков.

Он также добавил, что основной площадкой акции в 2019 году станет парк «Зарядье», в котором представители комплекса городского хозяйства и WWF России ровно на час выключат символический рубильник, погасив декоративную подсветку достопримечательностей мегаполиса.

В Москве количество зданий и сооружений, у которых в ходе акции «Час Земли» отключается подсветка, с каждым годом растет: с 60 объектов в 2011 году до 1938 – в 2018-м, а в этом году уже 2155 объектов.

Международная экологическая акция «Час Земли» в настоящее время объединяет 2 миллиарда людей в 188 странах мира. Организаторы крупнейшего международного события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

В российской столице акция проводится с 2009 года правительством Москвы совместно с WWF России.