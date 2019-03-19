РИАМО – 19 мар. Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента РФ законопроект о возвращении к переходу на летнее и зимнее время.

«Инициатива моя личная. Но многие коллеги присоединились к этому законопроекту. Он продиктован здравым смыслом. Этот проект будет рассматриваться на экспертном совете. Потом - обсудят на заседании фракции «Единой России». Затем - на профильном комитете. После чего — решение: принимать его или не принимать. Я, подчеркиваю, в данном случае выражаю свое личное мнение», — сказал Барышев в интервью kp.ru.

Он обосновал свою инициативу тем, что перевод стрелок часов улучшит качество жизни, производительность и работоспособность людей. Барышев подчеркнул, что также появятся возможности вечернего досуга «при дневном свете», на который добавится до 200 часов в год. Депутат отметил, что эту цифру подсчитали эксперты, в том числе медики.

«В советское время был серьезный научный подход к этой теме. Причем тогда уже 87 стран переводили стрелки часов дважды в год. И в СССР в 1981 году было принято такое решение — о переводе часов. И потом мы 30 лет так жили — до 2011 года. Причем это хорошо работало! Механизм был отлажен. Зачем было это все ломать?» — отметил Барышев.

Депутат надеется, что возврат к переводу часов произойдет уже этой осенью. Он также отметил огромный экономический эффект от данной меры.

«Повторюсь - это десятки миллиардов рублей. Есть точные расчеты о том, насколько выросло потребление электроэнергии, в частности, после отмены перехода в 2011-м. Те 200 часов, о которых эксперты говорят - это время, в которое мы всегда включаем свет и фактически получаем навязываемую услугу», — пояснил Барышев.

Он добавил, что единственный аргумент против своей инициативы, который он услышал, касался дискомфорта при адаптации. Остальные аргументы депутат назвал неубедительными.