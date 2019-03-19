РИАМО – 19 мар. Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента РФ законопроект о возвращении к переходу на летнее и зимнее время.
«Инициатива моя личная. Но многие коллеги присоединились к этому законопроекту. Он продиктован здравым смыслом. Этот проект будет рассматриваться на экспертном совете. Потом - обсудят на заседании фракции «Единой России». Затем - на профильном комитете. После чего — решение: принимать его или не принимать. Я, подчеркиваю, в данном случае выражаю свое личное мнение», — сказал Барышев в интервью kp.ru.
Он обосновал свою инициативу тем, что перевод стрелок часов улучшит качество жизни, производительность и работоспособность людей. Барышев подчеркнул, что также появятся возможности вечернего досуга «при дневном свете», на который добавится до 200 часов в год. Депутат отметил, что эту цифру подсчитали эксперты, в том числе медики.
«В советское время был серьезный научный подход к этой теме. Причем тогда уже 87 стран переводили стрелки часов дважды в год. И в СССР в 1981 году было принято такое решение — о переводе часов. И потом мы 30 лет так жили — до 2011 года. Причем это хорошо работало! Механизм был отлажен. Зачем было это все ломать?» — отметил Барышев.
Депутат надеется, что возврат к переводу часов произойдет уже этой осенью. Он также отметил огромный экономический эффект от данной меры.
Он добавил, что единственный аргумент против своей инициативы, который он услышал, касался дискомфорта при адаптации. Остальные аргументы депутат назвал неубедительными.
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