РИАМО - 19 мар. В Москве до конца года планируют завершить строительство пешеходного перехода с траволатором в районе станции метро «Технопарк» к парку развлечений «Остров мечты», сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Большой пешеходный переход (появится - ред.) в районе «Технопарка», через проспект Андропова в направлении объекта «Остров мечты». Есть планы в этом году его уже запустить. Для того, чтобы обеспечить транспортную составляющую, мы сделаем пешеходный переход с траволатором», – сказал Бочкарев.

Он отметил, что строительство перехода завершится в этом году.

Парк развлечений возводится в Нагатинской пойме, участок №1 (ЮАО, Нагатинский затон). На объекте ведутся фасадные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и монтаж металлоконструкций тематических павильонов.

Парк развлечений «Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.